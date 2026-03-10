WBC米国代表のポール・スキーンズ投手（23）の4回1安打無失点、7奪三振の快投で、強豪メキシコを撃破。昨季ナ・リーグのサイ・ヤング賞右腕の快投に日本のファンはあらためて脱帽した。米国は負けなし3連勝。メキシコ戦をネットフリックス中継で視聴した日本のファンはSNSで「スキーンズの支配的なピッチング」「スキーンズはチート」「スクーバル帰ってもスキーンズがいるのはおかしい」「メキシコ打線相手にこれはすごい」