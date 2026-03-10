イランへの攻撃を続けるアメリカのトランプ大統領は作戦について、「まもなく終結する」との認識を示しました。原油価格などへの影響が広がるなか、本当に終結に向かうのでしょうか。イスラエルとともにイランへの攻撃を続けるアメリカ。イラン赤新月社は、これまでに1万3000を超える民間施設が空爆を受け、65の学校に深刻な被害が出ているとしています。トランプ大統領は9日、「イランの軍事力を完全に殲滅した」として、作戦が順