お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾（42）が9日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「結婚の決め手」について赤裸々に明かした。【動画】「結婚の決め手」について、藤森慎吾＆15歳年下妻が赤裸々トーク藤森は「藤森慎吾、待望の？妻との質問コーナー！」と題した動画で、夫婦でファンからの質問に回答。多く寄せられていたという「結婚の決め手は？」という質問に対して、丁寧に答えている。知り合ってからほどなく