JR東日本は、設備の故障などで輸送トラブルが起きた際、現場の状況確認にAIやドローンを導入すると発表しました。運転再開までの時間短縮が見込まれます。JR東日本によりますと、これまで設備故障が起きた場合、作業員が現地に出向いて状況を確認する必要がありましたが、今後、AIやドローンでの確認を導入していくということです。山手線では来月から、パンタグラフの状態を監視するカメラの映像をAIで解析し、故障を発見するシス