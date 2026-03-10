WBC1次リーグのチェコ戦に先発し、好投した高橋宏斗＝10日、東京ドームワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は10日、東京ドームで1次リーグC組1試合が行われ、開幕3連勝で同組1位での8強入りを決めている日本はチェコと対戦した。五回を終えて0―0。先発の高橋宏（中日）は4回2/3を無失点で降板した。大谷（ドジャース）は先発メンバーから外れた。日本は米マイアミで14日（日本時間15日）にD組2位との準々決勝に臨み