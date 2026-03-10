◇オープン戦西武1―2阪神（2026年3月10日甲子園）西武のドラフト2位・岩城颯空（はくあ、22＝中大）が奪三振マシンぶりを見せつけた。1―1の5回に2番手でマウンドへ。小幡を149キロの直球で見逃し三振に仕留めると、続く伏見も148キロで空振り三振。高寺には四球を与えたが、最後は近本から132キロのスライダーで空振り三振を奪った。1イニングを無安打1四球、3奪三振の好投に「落ち着いて投げられた。無得点に抑え