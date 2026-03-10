超党派の議員でつくる「日韓議員連盟」の新しい会長に、武田良太元総務大臣が就任しました。武田良太 元総務大臣「政府では出来ない話し合い、政府では解決出来ない問題を議員外交によって積極的に取り組んで、1個1個の問題を誠心誠意、正面からクリアしていく努力を続けることが必要ではないかと思っております」超党派の議員でつくる「日韓議員連盟」はきょう（10日）国会内で総会を開き、政界を引退した菅元総理が務めてい