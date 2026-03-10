１０日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比９８３円９６銭（２・１２％）高の４万７３１８円５４銭だった。２営業日ぶりに上昇した。３３３銘柄のうち、８割超にあたる２７４銘柄が値上がりした。日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１５１９円６７銭（２・８８％）高の５万４２４８円３９銭だった。日経平均への影響が大きい半導体関連株が値上がりしたことで、読売３３３と