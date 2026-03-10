9日、「イット！」ではガソリン価格が200円を超える可能性についてお伝えしましたが、状況は一転しました。イラン情勢についてのトランプ大統領の発言を受け、原油価格が値下がりしています。フジテレビ・中本智代子解説副委員長と見ていきます。宮司愛海キャスター：トランプ大統領の発言ですが、アメリカメディアのインタビューに対して9日、「戦争はほぼ終わった」と発言をしました。この発言を受けて、1バレル＝119ドルだった