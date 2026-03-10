10日夕方、五城目町の中心部で住宅ではない建物から出火しました。詳しい状況はわかっていません。五城目警察署の調べによりますと10日午後4時26分ごろ、五城目町字下タ町の朝市駐車場付近の建物から出火しました。この建物は住家ではないということです。けが人の有無や被害の程度などはまだわかっていません。