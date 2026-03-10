名古屋市千種区で9日夜、乗用車など車6台が絡む事故があり、男女3人が軽いケガをしました。9日午後7時半ごろ、名古屋市千種区四谷通3丁目の市道で、目撃者から「すごい音がして事故だ」などと通報が相次ぎました。警察と消防によりますと、信号待ちで停まっていた車の列に乗用車が追突し、追突された車が弾みで隣の車線にいた別の乗用車などにぶつかったということで、乗用車やトラックなど合わせて6台が絡む事故となりまし