マーガレット・アトウッド原作のドラマシリーズ『テスタメント／誓願』が、4月8日よりディズニープラス スターで独占配信されることが決定した。 参考：『ハンドメイズ・テイル』は現代社会の写し鏡翻訳家・英文学者が最終章のみどころ明かす 本作は、エミー賞で作品賞、脚本賞、主演女優賞など延べ15部門での受賞歴を誇り、ゴールデングローブ賞でもドラマシリーズ作品