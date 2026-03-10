（株）三徳（横浜市）は３月２日、横浜地裁より破産開始決定を受けた。破産管財人には畑裕士弁護士（川崎ひかり法律事務所、川崎市川崎区東田町８）が選任された。負債総額は約２７億円（２０２５年９月期決算時点）。魚介類の卸売業者として展開し、なかでも、あさり・しじみ・はまぐりといった貝類の加工・卸を主体としていた。首都圏・上信越地方のスーパーやレストランなどを主要顧客とし、年間売上高は１０億から２０