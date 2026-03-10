「カフェ・ベローチェ」の看板＝10日午後、東京都内外食大手コロワイドは10日、「カフェ・ベローチェ」の運営会社を約440億円で買収すると発表した。カフェ事業を強化する。グループで保有する洋菓子デザート事業の商品を買収したカフェで提供し、販路拡大につなげる。運営会社は「C―United」（東京都港区）。「珈琲館」や「カフェ・ド・クリエ」も含め、2月末時点で563店舗を展開する。コロワイドは投資会社から全株式を買い