日韓議連の総会で会長に選出され、あいさつする武田良太氏＝10日午後、国会超党派の国会議員でつくる日韓議員連盟は10日、総会を国会内で開き、自民党の武田良太元総務相を新たな会長に選出した。2月の衆院選に立候補せず議員を引退した菅義偉元首相の後任となる。武田氏は「不安定な北東アジアの平和と安定を考えると、日韓関係は重要だ」と強調した。武田氏は2021年12月から議連の幹事長を務めていたが、24年の衆院選で落選