日本経済大を卒業したマルタ・マルティンさん（手前中央）＝10日午前、福岡県太宰府市ロシアによる2022年の侵攻開始後、ウクライナから多数の避難学生を受け入れている日本経済大（福岡県）で10日、卒業式が行われ、同国からの学生13人が出席した。その一人、マルタ・マルティンさん（21）は春から東京の海運会社で働く。「日本で成長できた。不安もあるが新生活への期待が大きい」。戦禍の続く故郷に思いを寄せつつ、前向きに語