俳優の高橋駿一（37）が10日、自身のXを更新。離婚を公表した。Xに文書を掲載し「いつも応援してくださっている皆様、関係者の皆様へ私事ではございますが、この度離婚いたしましたことをご報告いたします」と明かした。「それぞれの人生を歩んでいくこととなりました。今後も俳優として作品に真摯に向き合ってまいります。何卒、変わらぬご理解とご指導を賜りますよう、心よりお願い申し上げます」と呼びかけた。高橋は