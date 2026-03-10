３月１０日（火）の大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）は毎日新聞の「卒業文集にいじめ被害校長、書き直し要求」という記事を紹介した。 番組で紹介した毎日新聞の記事によると、 ＜皆さんのせいで、私の時間と心は確実に傷つきました＞。中学でいじめに遭い不登校になった女子生徒は、卒業文集に寄せる作文に勇気を振り絞ってそう書いた。それなのに、校長に「一つぐらいは楽しかったことがあるはずだ」と書き直し