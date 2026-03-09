【その他の画像・動画等を元記事で観る】「学園アイドルマスター」（以下、「学マス」）が2026年5月でゲームサービス開始から2周年を迎え、この1月からは親愛度コミュ「#STEP3」で登場した新ソロ曲が3rdシングルとして順次リリースされている。リスアニ！では「学マス」2周年と3rdシングルリリースを記念したキャストインタビューを実施。新たな楽曲を中心にキャスト自身の成長も深堀りしていく。第1回となる今回は、「Love &