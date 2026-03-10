【モデルプレス＝2026/03/10】元NHKで現在はフリーで活躍する中川安奈アナウンサーが3月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの餃子を披露した。【写真】32歳元NHK美人アナ「器用で尊敬」大量の手包み餃子◆中川安奈、ズラリと並んだ手作り餃子公開中川は「整列ーーーっ！」とつづり、手作り餃子がズラリと並んだ様子を公開。「ニラがなかったから大葉を入れてみたらおいしかった」と材料についても明かしている。◆中