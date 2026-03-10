岡山中央警察署 不正に入手した他人名義のキャッシュカードで現金を引き出したとして、愛知県刈谷市の会社員の男（31）が10日、窃盗の疑いで逮捕されました。 岡山中央警察署によりますと、男は氏名不詳者らと共謀して岡山市中区の女性（82）から不正にキャッシュカードを入手しました。そして2025年10月31日、中区内のコンビニエンスストアのATMで6回にわたり合計100万円を引き出し、盗んだ疑いが持たれていま