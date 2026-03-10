2026年春は気温が早めに上昇し、4月頃からアイスクリームや冷たい飲み物が欲しくなる日が増えそうです。夏は梅雨明けが平年より早く、暑さの到来も早いでしょう。近年に匹敵する顕著な猛暑となる可能性もあり、早めの暑さ対策が重要です。2026年春の見通し春は気温の上昇が早め冷たいものが恋しくなるのはいつ?2026年の春は、平年と比べて西日本・東日本を中心に気温が高い見込みです。前半は寒暖の変動が大きいものの、4月以