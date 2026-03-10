錦戸亮（41）の主演で「映画 1リットルの涙」が2027年公開されると3月9日に発表され、SNSを中心に盛り上がっている。沢尻エリカ（39）のヒロインで、2005年に大ヒットしたフジテレビ系の同名ドラマのその後という設定のようで、超特報映像では白衣姿の錦戸がドラマと同じ麻生遥斗に扮し、こう言っている。黒木メイサに続いて沢尻エリカも14歳年下男性と熱愛報道…芸能界も超“年の差”姉さんカップルがブーム？「15年が経った今