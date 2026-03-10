去年夏に放送した「24時間テレビ」で、チャリティーに協力した山形県内のイオングループに寄せられた募金およそ380万円が10日、山形放送に寄託されました。寄せられた募金は福祉車両の贈呈などに活用されます。県内のイオングループは毎年、「24時間テレビ」のチャリティー募金に協力しています。去年はイオンモールやマックスバリュなど県内100か所以上で募金を受け付けました。10日は、イオン東北