ドル円下げ渋り、クロス円上昇欧州株高で円売りに＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、ドル円が下げ渋っている。それとともにクロス円が上昇しており、円売り優勢の面が広がっている。欧州株が堅調に取引を開始しており、リスク選好的な動きとなっている。 ユーロ円は183.70付近、ポンド円は212.27付近、豪ドル円は112.04付近まで高値を伸ばしている。ドル円は157.28レベルを安値に、157.60台へと反発。 USD/JPY