欧州株きょうは堅調に推移、前日トランプ発言でムード一変 東京時間18:00現在 英ＦＴＳＥ100 10422.44（+172.92+1.68%） 独ＤＡＸ23891.58（+482.21+2.04%） 仏ＣＡＣ40 8071.36（+156.00+1.95%） スイスＳＭＩ 13172.67（+172.58+1.32%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間18:00現在 ダウ平均先物MAR 26月限47955.00（+186.00+0.39%） Ｓ＆Ｐ500