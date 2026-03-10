◆オープン戦ソフトバンク２―２巨人（１０日・宇部）巨人がまた走った。６回１死一塁、中山礼都外野手が二盗を決めた。侍ジャパンのサポートメンバーとしての役目を終え、練習量確保のため大阪遠征は同行せず残留調整した中山。満を持して迎えた１軍合流初戦で走った。これで巨人はオープン戦７試合で全試合盗塁成功。計１１盗塁は試合終了時点で１２球団最多だ。ここまで３盗塁が宇都宮、２盗塁が浦田、１盗塁が門脇