大相撲3月場所は3日目。木曽郡上松町出身御嶽海の結果です。初日から2連勝の御嶽海。10日の相手は東の前頭十四枚目、千代翔馬でしたが、上手投げで敗れました。御嶽海は連勝がストップして2勝1敗。11日は、西前頭十四枚目の錦富士との一番です。