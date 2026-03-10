11日で東日本大震災の発生から15年となります。当時を振り返ると、山形県内でも停電が発生するなど災害への備えの大切さを突き付けました。番組では「災害」への備えをしているかどうか、YBCアプリでアンケートを実施しました。1499人の方から回答をいただきました。「災害への備えをしている」と回答したのは760人で、全体の51％。「していない」としたのは739人で49％と、ほぼ半数ずつの結果となりました。「備えをしてい