中山記念で重賞５勝目を飾ったレーベンスティール（牡６歳、美浦・田中博康厩舎、父リアルスティール）は、大阪杯・Ｇ１（４月５日、阪神競馬場・芝２０００メートル）を目指すが、選択肢を広げるためにクイーンエリザベス２世カップ・Ｇ１（４月２６日、香港シャティン競馬場・芝２０００メートル）に登録を済ませた。キャロットクラブが１０日、ホームページで発表した。現在は福島・ノーザンファーム天栄で放牧中。大阪杯へ