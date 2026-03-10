◆大相撲春場所３日目（１０日・エディオンアリーナ大阪）横綱・豊昇龍（立浪）は、西前頭筆頭・義ノ富士（伊勢ケ浜）を首投げ、３連勝とした。横綱・大の里（二所ノ関）は、東前頭２枚目・藤ノ川（伊勢ノ海）に引き落とされ、３連敗となった。綱取りを目指す大関・安青錦（安治川）は、東前頭筆頭・若隆景（荒汐）を押し出し、２勝目を挙げた。大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、西前頭２枚目・美ノ海（木瀬）をすくい投げ、３勝