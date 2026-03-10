もやしとニラでもう1品！ 節約野菜の代表といえば、もやしですよね。今回は、もやしとニラの材料2品で作る副菜レシピをご紹介します。レンジであっという間に完成です。 簡単ナムルマイルド美味のごまマヨあえピリ辛がクセになるうまみアップ！塩昆布入りレンジで作れてとても手軽 もやしとニラで作る副菜を味つけ別に4品ご紹介しました。どれもレンジで作れて、とても手軽です。メインおかずが完成したあとにササッと作れるの