歌手・俳優の北山宏光が、7日放送の日本テレビ系『Google Pixel presents ANOTHER SKY』に出演。デビュー前後の心境を振り返った。【写真】北山宏光が美腹筋披露『anan』初ソロ表紙北山がKis-My-Ft2としてデビューしたのは、2011年。当時、25歳であり、遅咲きのデビューだった。「ずっとバックダンサーをしていましたね。どうやったらデビューできるか、売れるかってのがわからない」と当時の心境を告白。「当時、知り合いの