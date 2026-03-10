茨城・常陸太田市で女性を殺害し、遺体を山林に遺棄した罪に問われている男に懲役20年の実刑判決です。三瓶博幸被告（37）は2022年、常陸太田市内の別荘で東京都内に住む女性（当時23）の首を圧迫して殺害し、遺体を近くの山林に遺棄した罪に問われています。三瓶被告は無罪を主張していましたが、東京地裁は10日の判決で、「被害者が消息不明になる直前に一緒にいたのは三瓶被告である」「被害者が自ら別荘を出て移動した形跡もな