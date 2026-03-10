◇オープン戦オリックス4―1ロッテ（2026年3月10日ZOZOマリン）オリックス・椋木が3者連続三振と、圧巻の投球を展開した。5回から3番手として登板。先頭・藤原を追い込んでからワンバウンドのフォークで空振り三振に仕留めると、続く山本には外角低めへの152キロ直球で再び空振り三振に。最後は4番・山口に対してフルカウントからのフォークで、バットに空を切らせた。「寒かったので、特にフォームを意識した。右足を