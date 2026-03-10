イラン軍は10日、国内の石油施設に攻撃を受けた報復として、イスラエル北部の製油所などを無人機で攻撃したと発表しました。被害は明らかになっていませんが、石油関連施設への攻撃の応酬が懸念されます。タスニム通信によりますと、イラン軍は10日、イスラエル北部ハイファにある製油所と燃料貯蔵施設に対し、無人機攻撃を仕掛けたと主張しました。イスラエル軍は今月7日にイラン国内の石油施設を攻撃して大規模な火災が発生する