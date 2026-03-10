◇オープン戦オリックス4―1ロッテ（2026年3月10日ZOZOマリン）オープン戦5試合を終え、チーム防御率は驚異の0・60。オリックス・岸田監督は試合後、鉄壁を誇る投手陣に目を細めた。「思い切って勝負してくれている結果が出ているんじゃないですかね。この調子で守りに入らずに攻めていってほしい」この日は先発・ジェリーが3回3安打1失点（自責0）で降板。それでも、4回からは権田、椋木、ペルドモ、高谷、東松、横山