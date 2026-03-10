アメリカ軍用機に関する情報を漏えいした罪に問われている元自衛官に、東京地裁は懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。航空自衛隊の一等空佐だった菅野聡被告（65）は2010年9月、アメリカ側から早期警戒機「E-2D」の性能に関するデータを受け取り、商社社員に漏えいした罪に問われています。裁判の争点は、データが「特別防衛秘密」にあたるかどうかで、菅野被告はこれまでの裁判で無罪を主張してきました。菅野聡被