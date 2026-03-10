『こんな寒い日に子どもを半袖で遊ばせるの…？』目を疑うような光景に、私の常識は根底から崩れ去りました。子どもの身だしなみや生活環境を全く気にかけないママ友の異常なガサツさ。「おおらかでいいね」と彼女を擁護する周りのママたちも理解不能…。価値観の全く違うママ友への不信感…その終わりの見えない対立の行方とは――？＞＞ 【まんが】ガサツなママが許せない(ウーマンエキサイト編集部)