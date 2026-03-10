【北京共同】中国外務省の郭嘉昆副報道局長は10日の記者会見で、米イスラエルのイラン攻撃に伴う中東地域の情勢悪化を受け、これまでに中東諸国から1万人余りの中国人旅行客が帰国したと明らかにした。郭氏はイラン周辺で軍事衝突の影響を受けている地域への渡航自粛を呼びかけた。