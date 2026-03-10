大相撲春場所３日目（１０日・大阪府立体育会館）――横綱大の里が初日から泥沼の３連敗。初顔の藤ノ川に引き落とされ、土俵にはった。藤ノ川は初金星。豊昇龍は義ノ富士に懐に入られたが、首投げで難を逃れ、初日から３連勝。前日黒星の大関安青錦は終始前に出て若隆景を押し出し、綱取り場所で連敗を免れ白星先行とした。大関琴桜は美ノ海に攻め込まれたが、土俵際のすくい投げで逆転し３連勝。関脇霧島は小結熱海富士