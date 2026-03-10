◇オープン戦西武1―2阪神（2026年3月10日甲子園）西武の先発・高橋光成は球威満点の直球で阪神打線を押し込み、4回を2安打1失点だった。4回1死で中川に左越えソロを許すも、150キロ台の威力ある直球に鋭いフォークを交えて4奪三振。「ストライク先行がテーマだった。空振りも取れて全体的に合格点」と納得の表情で話した。西口監督も「変化球でも三振が取れたのは良かった」と評価した。