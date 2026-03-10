うどんチェーン「得得」は、2026年3月10日から5月20日までの期間限定で、「春の具盛祭（ぐもりさい）」を開催中です。うどん3玉まで同一価格！あたたかくなる季節に合わせ、旬の素材を使った春の味覚が具だくさんで、彩り豊かなうどんをラインアップしています。いずれも得得名物の「うどん3玉まで同一価格」なので、好みの量で食べ応えのある1杯を楽しめます。また、単品に加え、ミニ丼付きのセットメニューもあります。ミニ丼は4