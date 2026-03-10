雪の中で貯蔵し、甘さを凝縮させたリンゴを取り出す作業が横手市で行われました。もぎたてのようなみずみずしさとシャリシャリとした食感のリンゴで、早速甘さたっぷりのジュースが搾られました。農産物の加工販売を手がける横手市平鹿町の「だいごの丘」では、雪を有効に活用しようとリンゴの雪中貯蔵に取り組んでいます。今年は2月に入ってから季節外れの暖かさの日があり雪どけが進みましたが、除雪車で雪を集め、10日ま