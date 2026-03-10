日本代表経験を持つテーブス流河が所属するボストン・カレッジは、3月8日（現地時間3月7日）をもって2025－26レギュラーシーズンの全試合を終了した。 レギュラーシーズン最終戦となったノートルダム大学戦では、テーブスは23分出場し3得点4リバウンドを記録し、77－69で勝利した。ボストン・カレッジは今シーズン11勝20敗。デューク大学やバージ