受験シーズン本番です。きょう（10日）から、岡山・香川の公立高校で一般入試が行われています。 香川県では、30の公立高校で一般入試が始まりました。このうち、高松市番町の高松高校では、302人の受検生が点呼や注意事項の説明を受けたあと、国語、数学、社会など5教科の学力検査に臨みました。香川県全体では、4,208人の定員に対して4,226人が受検していて、競争率は1倍と、過去最も低くなっています。 また、岡山県で