ギグワークスは１０日の取引終了後、２６年１０月期第１四半期（２５年１１月～２６年１月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を修正した。営業利益予想を従来予想の５０００万円から２億４０００万円（前期比１６．０倍）に引き上げた。受託開発業務やシステムエンジニアリングサービスなどを手掛けるシステムソリューション事業が当初計画を上回る見通し。同事業においてパートナӦ