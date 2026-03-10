岡山県和気町の和氣神社で、ピンクや白のツバキの花が、見ごろを迎え春の訪れを告げています。 【写真を見る】「春の訪れを告げる」和氣神社のツバキが見ごろ紫を帯びたピンクの花びらが華やかなツバキは「太郎冠者」【岡山】 紫を帯びたピンクの花びらが華やかなツバキ。「太郎冠者」と呼ばれる品種です。 和氣神社では、訪れた人に春を楽しんでもらおうと、約40年前からツバキの木を植えていて、本殿や参道付近などに約120