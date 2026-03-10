キタニタツヤの新曲「れびてーしょん」が、4月よりスタートするTVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』のエンディングテーマに起用。また、あわせて同曲を使用した本PVも公開となった。 （関連：【映像あり】キタニタツヤ、新曲「れびてーしょん」使用のTVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』本PV） 本アニメは、2022年にWSS playgroundより発売されたアドベンチャーゲームが原作。2026年4月4日24