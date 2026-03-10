日銀が１０日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５７円３１～３３銭と前営業日比１円１４銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１８３円４２～４６銭と前営業日比２０銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１６５９～６０ドルと同０．００９６ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS